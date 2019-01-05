ريال مدريد يكشف عن طبيعة إصابة غاريث بيل

أكد نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أن التقرير الطبي الخاص بالمهاجم الويلزي غاريث بيل أظهر إصابته بشد عضلي في ربلة الساق ليغيب عن الملاعب لنحو شهر.

وأصيب بيل البالغ من العمر 29 عاما خلال مواجهة فياريال والتي انتهت بالتعادل 2-2 في الليغا يوم الخميس.

ونشر النادي بيانا على موقعه على الإنترنت قال فيه أن الإصابة من الدرجة الأولى لكنه لم يقدم أي تفاصيل بشأن موعد محتمل لعودته للعب.

لكن تقارير وسائل إعلام إسبانية قالت إنه سيغيب لفترة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع.

وستحرم الإصابة بيل من مشاركة فريقه ضد ريال سوسيداد وريال بيتيس في الدوري إضافة لمواجهتين ضد ليغانيس في دور 16 بكأس الملك هذا الشهر.

كما أصبح مهددا بالغياب عن مباراة مهمة ضد إشبيلية الذي يتفوق على الفريق المدريدي بفارق نقطتين.

يذكر أن بيل سجل أربعة أهداف في 15 مباراة هذا الموسم وعجز عن تعويض رحيل الهداف كريستيانو رونالدو بعد مغادرته ليوفنتوس.

المصدر: رويترز