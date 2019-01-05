سابالينكا تتوج بلقب بطولة شينزين للتنس

توجت البيلاروسية آرينا سابالينكا المصنفة الـ13 عالميا بلقب بطولة شينزين الصينية بعد تفوقها على الأمريكية أليسون ريسك في المباراة النهائية السبت لتحقق أول ألقابها في 2019.

وتغلبت سابلينكا،على منافستها المصنفة 62 عالميا بنتيجة 4-6 و7-6 (7-2) و6-3، في مباراة استمرت ساعتين و11 دقيقة.

وتحمل سابلينكا البالغة 20 عاما لقب بطولتي ووهان الصينية ونيوهافين التي أقيمت في الولايات المتحدة العام الماضي، وخاضت النهائي الخامس لها في الأشهر العشرة الأخيرة.

وقالت اللاعبة البيلاروسية "أن أبدأ الموسم الجديد بلقب، هذا يمنحني المزيد من الثقة بنفسي، آمل أن أتمكن من تحقيق نتيجة جيدة في بطولة أستراليا المفتوحة".

وستكون بطولة أستراليا أولى بطولات الغراند سلام لهذا الموسم والتي تقام في ملبرون بين 14-27 يناير.

المصدر: أ ف ب