ليفانتي يتعادل مع جيرونا في "الليغا"

تعادل ليفانتي أمام ضيفه جيرونا بنتيجة 2-2، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

أحرز لأصحاب الأرض خوسيه لويس موراليس في (د.58) وكوكي في (د.86)، بينما سجل للضيوف، كريستيان بورتوغيس في (د.31) وأليكس غارسيا في (د.72).

ولعب ليفانتي منقوصا منذ (د.69)، بعد طرد مدافعه سيرجيو بوستيجو، لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذا التعادل، رفع جيرونا وليفانتي رصيديهما إلى 23 نقطة، في المركزين التاسع والعاشر، على الترتيب.

المصدر: وكالات