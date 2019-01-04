قبل انطلاق صافرة كأس آسيا.. مدرب الإمارات يطمح لإحراز اللقب

أكد الإيطالي ألبرتو زاكيروني مدرب المنتخب الإماراتي لكرة القدم الجمعة، أن طموح "الأبيض" هو إحراز لقب نسخة 2019 في البطولة، والتي يستضيفها على أرضه، غدا السبت.

وقال زاكيروني في المؤتمر الصحفي عشية المباراة الافتتاحية ضمن المجموعة الأولى ضد البحرين: "منذ تسلمت مهمة تدريب المنتخب قبل عام (خلفا لمهدي علي في أكتوبر 2017)، كان الهدف الرئيسي هو الفوز بلقب كأس آسيا".

وأضاف "الهدف هو تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في كأس آسيا".

وسبق للمدرب المخضرم البالغ من العمر 65 عاما، أن قاد اليابان إلى لقب نسخة 2011، وقال ممازحا بهذا الشأن: "حصل ذلك منذ ثمانية أعوام، بدأت أشعر بأنني عجوز".

لكن الإيطالي الذي قاد أيضا نادي ميلان إلى لقب الدوري الإيطالي عام 1999، أكد أنه لمس تحسنا في أداء المنتخبات الآسيوية خلال الأعوام الماضية "على صعيد التكتيك واللياقة، وهو ما ظهر في مونديال 2018".

وتابع: "أنا واثق من أننا سنرى دليلا إضافيا على ذلك في كأس آسيا".

وسيخوض المنتخب الإماراتي البطولة في غياب بعض لاعبيه المؤثرين يتقدمهم صانع الألعاب عمر عبد الرحمن، إلا أن زاكيروني أبدى ثقته بقدرة لاعبيه الحاليين على تجاوز الغيابات.

وأضاف: "هذه البطولة الثانية للمنتخب تحت قيادتي، الأولى كانت كأس الخليج (خليجي 23 في الكويت) وقد وصلنا للنهائي ولم نوفق في نيل اللقب، ومنتخبنا منذ ذلك الوقت تطور كثيرا من جميع النواحي".

وأردف قائلا: "البطولة على أرضنا وهذا سيساعدنا وأعتقد أن المنافسة سوف تكون صعبة ومعظم المباريات سوف تحسم بتفاصيل وجزئيات صغيرة".

وعن وضع المدافع إسماعيل أحمد الذي لم يشارك في التدريبات الجماعية إلا عشية مباراة البحرين، واحتمال الدفع به في مباراة الغد، وأوضح زاكيروني أن "إسماعيل لعب نهائي مونديال الأندية مع العين ضد ريال مدريد ووصل إلى معسكر المنتخب مصابا، وسنرى مدى جاهزيته وإشراكه في اللقاء أم لا".

المصدر: أ ف ب