بالفيديو.. الأمن يطارد مدافع مانشستر داخل الملعب!

اقتحم مدافع مانشستر سيتي الفرنسي المصاب بنجامين ميندي المستطيل الأخضر لمشاركة زملائه فرحة الفوز على المتصدر ليفربول في الدوري الإنجليزي وكان في انتظاره رجال الأمن.

وبسبب ارتداء ميندي ملابس غير رياضية ودخوله أرض الملعب بشكل مفاجئ وسريع دون تنسيق مع أفراد الأمن، حاول عدد منهم اللحاق به على اعتبار أنه مشجع اقتحم أرضية الملعب قادما من المدرجات، للوصول إلى اللاعبين.

A classic @benmendy23 moment - running on to the pitch after you’ve just beaten your rivals and to be chased my stewards who think you’re pitch invading! 😂😂🦈🦈 #MCILIVpic.twitter.com/fFfcLzloy7 — Alex Young (@AlexYoung75) ٣ يناير ٢٠١٩

ولم تتوقف المطاردة إلا بعد أن أدرك رجال الأمن هوية ميندي، الذي كان يرتدي سترة برتقالية واحتضن زملاءه في مانشستر سيتي، واحتفل معهم بعد الفوز الصعب في مباراة إسقاط المتصدر ضمن منافسات الجولة الـ21 في ملعب "الاتحاد".

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل وصافة الترتيب برصيد 50 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي.

المصدر: وكالات