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انسحاب شارابوفا من ربع نهائي بطولة شنزين الصينية

الرياضة

انسحاب شارابوفا من ربع نهائي بطولة شنزين الصينية
AFP STR
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انسحبت الروسية ماريا شارابوفا من المباراة التي جمعتها اليوم مع البيلاروسية أرينا سابالينكا ضمن الدور ربع النهائي لبطولة شنزين الصينية بسبب الإصابة في فخذها الأيسر.

وكانت النتيجة تشير عند انسحاب شارابوفا إلى تقدم سابالينكا بنتيجة 6-1 و4-2.

وتأمل شارابوفا ألا تؤثر هذه الإصابة على مشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الجديد، والتي تقام في مدينة ملبورن بين 14 و27 يناير المقبل.

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وسبق للبيلاروسية البالغة 20 عاما وأن التقت صاحبة الألقاب الخمسة في بطولات الغراند سلام خلال نهائي بطولة تيانجين عام 2017 والتي توجت شارابوفا بلقبها.

وتواجه سابالينكا في نصف النهائي الفائزة من مباراة اللاعبة الرومانية مونيكا نيكوليسكو والصينية وانغ يافان.

المصدر: وكالات

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