انسحاب شارابوفا من ربع نهائي بطولة شنزين الصينية
انسحبت الروسية ماريا شارابوفا من المباراة التي جمعتها اليوم مع البيلاروسية أرينا سابالينكا ضمن الدور ربع النهائي لبطولة شنزين الصينية بسبب الإصابة في فخذها الأيسر.
وكانت النتيجة تشير عند انسحاب شارابوفا إلى تقدم سابالينكا بنتيجة 6-1 و4-2.
.@SabalenkaA advances to the @ShenzhenOpenWTA semifinals, 6-1, 4-2(ret).— WTA (@WTA) January 4, 2019
Maria Sharapova retires due to injury. pic.twitter.com/8VdINMjtWJ
وتأمل شارابوفا ألا تؤثر هذه الإصابة على مشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الجديد، والتي تقام في مدينة ملبورن بين 14 و27 يناير المقبل.
.@SabalenkaA is the first player through to @ShenzhenOpenWTA semifinals, 6-1, 4-2(ret).— WTA (@WTA) January 4, 2019
Maria Sharapova retires due to injury.
HIGHLIGHTS -->https://t.co/yKePlUKH96pic.twitter.com/b6ax7IFeHi
وسبق للبيلاروسية البالغة 20 عاما وأن التقت صاحبة الألقاب الخمسة في بطولات الغراند سلام خلال نهائي بطولة تيانجين عام 2017 والتي توجت شارابوفا بلقبها.
وتواجه سابالينكا في نصف النهائي الفائزة من مباراة اللاعبة الرومانية مونيكا نيكوليسكو والصينية وانغ يافان.
المصدر: وكالات