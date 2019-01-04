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الروسي مدفيديف يتأهل لنصف نهائي بطولة بريزبين الأسترالية

الرياضة

الروسي مدفيديف يتأهل لنصف نهائي بطولة بريزبين الأسترالية
AFP Saeed Khan
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تأهل الروسي دانييل مدفيديف للدور نصف النهائي من بطولة بريزبين الأسترالية للتنس اليوم الجمعة، بعد تغلبه على الكندي ميلوش راونيتش بمجموعتين مقابل واحدة.

وتمكن مدفيديف البالغ 22 عاما، من التغلب على منافسه بمجموعتين لواحدة بواقع 6-7 و6-3 و6-4، خلال ساعتين و9 دقائق.

وسيواجه مدفيديف في الدور قبل النهائي للبطولة، البالغ مجموع جوائزها أكثر من نصف مليون دولار، الفائز من مباراة الفرنسي جو ويلفريد تسونغا والأسترالي أليكس دي مينار.

المصدر: rsport.ria.ru

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