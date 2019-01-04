الروسي مدفيديف يتأهل لنصف نهائي بطولة بريزبين الأسترالية
تأهل الروسي دانييل مدفيديف للدور نصف النهائي من بطولة بريزبين الأسترالية للتنس اليوم الجمعة، بعد تغلبه على الكندي ميلوش راونيتش بمجموعتين مقابل واحدة.
وتمكن مدفيديف البالغ 22 عاما، من التغلب على منافسه بمجموعتين لواحدة بواقع 6-7 و6-3 و6-4، خلال ساعتين و9 دقائق.
Arms up! 🙌🏼— #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) January 4, 2019
No.4 seed Medvedev is just a sliver better than No.5 Raonic, a 6-7(2) 6-3 6-4 winner, putting him into the #BrisbaneTennis SFs
He'll face the Tsonga-De Minaur winner pic.twitter.com/sGBCRQvErD
وسيواجه مدفيديف في الدور قبل النهائي للبطولة، البالغ مجموع جوائزها أكثر من نصف مليون دولار، الفائز من مباراة الفرنسي جو ويلفريد تسونغا والأسترالي أليكس دي مينار.
Sturdy Medvedev too good for former champ Raonic, now awaits Tsonga-De Minaur winner in #BrisbaneTennis SFs— #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) January 4, 2019
The 22-year-old continues his rise on the @ATP_Tour
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المصدر: rsport.ria.ru