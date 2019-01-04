مقصية رونالدو الأفضل في غلوب سوكر 2018 (فيديو)

اختارت الجماهير هدف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي لينال جائزة أفضل هدف خلال 2018 في حفل جوائز غلوب سوكر في نسخته التاسعة يوم الخميس في دبي.

وفاز بأعلى نسبة تصويت، هدف الدون مع فريقه السابق ريال مدريد في شباك فريقه الحالي يوفنتوس من مقصية مثيرة خلال لقاء الفريقين في مواجهة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

كما تفوق رونالدو على الثنائي الفرنسي المتوجين بلقب مونديال روسيا كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وأنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد، ليتوج بجائزة أفضل لاعب.

وهذه المرة الخامسة التي يتوج بها بجائزة غلوب سوكر لأفضل لاعب إذ سبق للبرتغالي أن حصد تلك الجائزة في أعوام 2011 و2014 و2016 و2017، فيما لم يسبق لأي لاعب باستثناء رونالدو، الفوز بالجائزة أكثر من مرة واحدة.

ورافق رونالدو في الحفل ابنه كريستيانو جونيور وصديقته الحسناء الإسبانية جورجينا رودريغيز مرتدية قفطانا مغربيا، واوضعة غطاء على رأسها احتراما لتقاليد البلد المتواجدة فيه.

المصدر: وكالات