كلوب "سعيد" رغم الخسارة أمام مانشستر سيتي

اعتبر يورغن كلوب مدرب ليفربول أن تصدر الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط أمام مانشستر سيتي رغم الخسارة أمامه 2-1 أمس الخميس، لا يزال بعيد المنال نظرا لافتقار فريقه لخبرة الفوز بالألقاب.

وتقلص الفارق إلى أربع نقاط بين المتصدر ليفربول وملاحقه سيتي بعد هدفين من سيرخيو أغويرو وليروي ساني ليتوقف سجل ليفربول الخالي من الهزيمة في الدوري.

وقال كلوب: "أؤمن بهذه المجموعة من اللاعبين أكثر مما تتخيلون، كنت على استعداد لدفع أي مبلغ من المال لو أبلغني أي شخص بأنني بعد المباراتين ضد سيتي سأتفوق عليه بأربع نقاط. كنت أعتقد أن هذا ليس ممكنا".

وأضاف: "لو فزنا باللقب في خمسة من آخر عشرة مواسم لكان الأمر مختلفا، لا نملك هذه الخبرة، وما زلنا في موقف جيد /رغم ذلك/ وأنا سعيد للغاية".

ورفع السيتي (حامل اللقب) رصيده إلى 50 نقطة في مركز الوصافة ليشعل صراع المنافسة على قمة البريميرليغ، بفارق 4 نقاط خلف ليفربول الذي تلقى خسارته الأولى لهذا الموسم.

المصدر: رويترز