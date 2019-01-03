ليفربول يتجرع هزيمته الأولى في "البريميرليغ" على يد مانشستر سيتي

تجرع ليفربول المتصدرهزيمته الأولى هذا الموسم في الدوري الإنجليزي وجاءت على يد مضيفه مانشستر سيتي 1-2 ، اليوم الخميس، ضمن المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

أحرز ليروي سانيه هدف التقدم لفريقه مانشستر سيتي في شباك ضيفه ليفربول، اليوم الخميس، ضمن قمة مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأحرز سانيه هدف التقم للسيتيزن في (د.72).

وأحرز البرازيلي روبرتو فيرمينو هدف التعادل لفريقه ليفربول في شباك مضيفه مانشستر سيتي، واستغل فيرمينيو عمل ثنائي منسق بين جناحي ليفربول ألكسندر أرنولد وروبيرتسون، ليهدي برأسه الريدز هدف التعادل في (د.64).

افتتح الأرجنتيني سيرجيو أغويرو باب التسجيل لفريقه مانشستر سيتي في شباك ضيفه ليفربول، وتمكن أغويرو من تسديد صاروخية في (د.40) بعد تمريرة من برناردو سيلفا مانحا هدف التقدم للسيتي.

المصدر: RT