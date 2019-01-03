ريال مدريد يضم رسميا موهبة مغربية

تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني مع اللاعب المغربي محمد مزيان موهبة فريق مليلية البالغ 18 عاما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع وجود خيار الشراء.

ونشر نادي مليلية بيانا رسميا قال فيه إنه قرر الموافقة على بيع اللاعب المغربي الأصل، وحامل الجنسية الإسبانية محمد مزيان بصفة رسمية إلى ريال مدريد.

⚽️ OFICIAL: @mizzziansantan1 se marcha cedido al @realmadrid hasta final de temporada con una opción de compra



✅ Conoce aquí todos los detalles de la operación



➡️ https://t.co/yQdDPqBol5#Melilla@UDMelilla@C_F_RUSADIRpic.twitter.com/jfiq4QXgkz — melillaesdeporte (@melillaesdeport) ٢ يناير ٢٠١٩

وسينتقل مزيان إلى فالديبيباس مدينة ريال مدريد الرياضية للالتحاق بفريق الشباب مع وجود بعض الفرص للمشاركة مع الفريق الأول ضمن عقد إعارة لمدة 6 أشهر، مع خيار الشراء في نهاية الموسم، والتوقيع على عقد جديد مدته ثلاث سنوات.

وكان اللاعب على مقربة من أن يصبح لاعبا رسميا في فريق العاصمة الإسبانية منذ أسابيع، ولكن العملية تعطلت بسبب تغيير وكيل أعماله.

يذكر أن اللاعب كان على رادار برشلونة الإسباني ولكن الميرنغي نجح في الظفر بخدماته ليواصل ريال مدريد سياسة اقتناء المواهب الشابة والتي يتبعها في السنوات الأخيرة.

المصدر: udmelilla.es