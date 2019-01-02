دورة شنزين.. شارابوفا تتأهل وخروج أنس جابر

واصلت الروسية ماريا شارابوفا المصنفة أولى عالميا سابقا معاناتها في دورة شنزين الصينية للتنس، وبلغت الدور ربع النهائي بانسحاب منافستها الصينية وانغ تشينيو الفائزة بالمجموعة الأولى.

وفوجئت شارابوفا، المتوجة بخمسة ألقاب في البطولات الكبرى، في بداية المباراة بتألق الواعدة تشينيو (17 عاما)، أمل كرة المضرب الصينية، والتي فرضت التعادل 6-6 ثم الاحتكام إلى شوط فاصل أنهته لصالحها 7-4. لكن الصينية اضطرت للانسحاب بسبب آلام في الفخذ عندما كانت متخلفة 2-5.

Wang Xinyu scrapes by to take the first set on Sharapova, 7-6(4)!



Could there be an upset at @ShenzhenOpenWTApic.twitter.com/wk8xe59qyH — WTA (@WTA) 2 января 2019 г.

وقالت شارابوفا، المصنفة خامسة في الدورة، مخاطبة منافستها "لقد لعبت بطريقة رائعة"، متوقعة لها مسيرة كبيرة.

وتابعت الروسية المصنفة 29 عالميا قولها: "لم تكن الطريقة التي كنا نأمل أن تنتهي بها المباراة، سواء فزنا أو خسرنا. أعتقد أنها كانت متفوقة دون منازع في هذه المباراة، وكانت لديها كل الفرص للفوز".

وكانت تشينيو التي توجت بلقبين كبيرين في منافسات الزوجي في الغراند سلام الموسم الماضي (أستراليا وويمبلدون الإنجليزي)، وتشارك في الدورة الصينية ببطاقة دعوة.

وتلتقي شارابوفا في ربع النهائي البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى والفائزة على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا 6-3 و6-3.

وتستعد شارابوفا لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الجديد، والتي تقام في مدينة ملبورن بين 14 كانون الثاني/يناير المقبل و27 منه.

إلى ذلك، خرجت التونسية أنس جابر من الدور الثاني بخسارتها أمام الصينية يافان وانغ 6-3 و4-6 و4-6، علما بأنها أطاحت بمواطنة الأخيرة شوياي جانغ السابعة من الدور الأول.

وتلعب وانغ في ربع النهائي مع الرومانية مونيكا نيكولسكو الفائزة على التشيكية كريستينا بليسكوفا 6-7 (2-7) و6-3 و6-4.

المصدر: أ ف ب