ليستر سيتي يسقط إيفرتون في "البريميرليغ"

تخطى ليستر سيتي عقبة مضيفه إيفرتون بنتيجة 1-0 اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويعود الفضل في هذا الفوز لجيمي فاردي الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في (د.58).

وبهذا الفوز رفع ليستر سيتي رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع "مؤقتا" في حين توقف رصيد إيفرتون عند 27 نقطة في المرتبة العاشرة "مؤقتا" أيضا.

المصدر: وكالات