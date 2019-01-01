شاهد.. دبي خيار "الدون" لاستقبال 2019

أمضى نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، ساعاته الأخيرة من عام 2018 في دبي رفقة صديقته وابنه.

ونشر "الدون" أمس الاثنين صورة له على صفحته الرسمية في موقع "انستغرام"، مع صديقته، جورجينا رودريغيز، ونجله جونيور، أثناء احتفاله بالعام الجديد 2019 وخلفه الألعاب النارية في مدينة دبي الإماراتية.

وقدم رونالدو إلى الإمارات، لحضور حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر" العالمية 2018، يوم الخميس القادم، حيث يقترب من الفوز بالجائزة للمرة الخامسة في تاريخه.

وحصد رونالدو هذه الجائزة 4 مرات، في الأعوام (2011 و2014 و2016 و2017)، بينما لم يسبق لأي لاعب غيره الفوز بها أكثر من مرة واحدة.

ويتنافس رونالدو على جائزة أفضل لاعب في العالم من "غلوب سوكر" مع الثنائي الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسيحضر رونالدو أثناء فترة وجوده في الإمارات فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي الـ13، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي يومي 2 و3 يناير في منتجع مدينة جميرا تحت شعار "كرة القدم والاقتصاد".

المصدر: وكالات