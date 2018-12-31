إيران تهزم قطر وديا استعدادا لكأس آسيا 2019

حقق المنتخب الإيراني الفوز على نظيره القطري 2-1 اليوم الاثنين، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب خليفة الدولي في الدوحة، ضمن تحضيراتهما للمشاركة في كأس آسيا 2019.

سجل لإيران مهدي طارمي في (د.17) وساردار أزمون في (د.46)، ولقطر حسن الهيدوس في (د.42).

وهذه هي المباراة الودية العاشرة والأخيرة للمنتخب القطري قبل البطولة القارية، وتلقى فيها الخسارة الثالثة بعد تلقيه الهزيمة أمام الجزائر بهدف الخميس الماضي في الدوحة، بينما كانت الخسارة الأولى أمام أوزبكستان في طشقند 2-0 الشهر الماضي.

نهاية مباراة منتخبنا الودية بفوز منتخب إيران بهدفين مقابل هدف ضمن آخر مباراة ودية قبل #كأس_آسياpic.twitter.com/90rZ8OG2Sf — الإتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) December 31, 2018

وأكمل المنتخب القطري المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 54 بعد طرد لاعبه بدرو ميغيل.

وقرر الإسباني فيليكس سانشيز مدرب المنتخب القطري منح اللاعبين راحة 48 ساعة اعتبارا من الثلاثاء، قبل استئناف التدريبات الخميس والمغادرة إلى مدينة العين الإماراتية في الخامس من يناير، مع الافتتاح الرسمي لكأس آسيا التي تقام في الإمارات حتى الأول من فبراير.

ويشارك العنابي في المجموعة الخامسة مع لبنان وكوريا الشمالية والسعودية، فيما تلعب إيران ضمن المجموعة الرابعة بجانب العراق وفيتنام واليمن.

المصدر: أ ف ب