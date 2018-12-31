رسميا.. وست هام يعلن ضم سمير نصري

سيعود الدولي السابق الفرنسي سمير نصري إلى كرة القدم من بوابة وست هام الإنجليزي مع إعلان الأخير الاثنين التعاقد مع لاعب خط الوسط بعد انتهاء مدة الإيقاف المفروضة عليه بسبب المنشطات.

وكان اللاعب البالغ 31 عاما يمضي عقوبة إيقاف لمدة 18 شهرا فرضها عليه الاتحاد الأوروبي على خلفية تلقيه علاجا بالمقويات عن طريق الوريد، وهي طريقة تحظرها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا". وسيكون في إمكان نصري العودة للملاعب بدءا من الأول من يناير 2019.

وأعلن وست هام أنه "أتم التعاقد مع اللاعب سمير نصري الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين" مع مانشستر سيتي في 2012 و2014.

وأضاف في بيان: "بعد فترة تدريب ناجحة (...) انضم لاعب الوسط الفرنسي إلى "الهامرز" بعقد مبدئي حتى نهاية موسم 2018-2019، مع خيار تمديد إقامته في شرق لندن".

Following a successful period of training at Rush Green, the French midfielder has joined the Hammers on an initial contract until the end of the 2018/19 season, with the option to extend his stay in east London.https://t.co/l6eFAcUD3p — West Ham United (@WestHamUtd) 31 декабря 2018 г.

وسيتيح هذا التعاقد لنصري اللعب مجددا تحت إشراف التشيلي مانويل بيليغريني الذي قاد سيتي إلى لقب الدوري عام 2014.

ونقل البيان عن نصري قوله: "العودة إلى أكثر دوري تنافسية اليوم، مع فريق طموح ومدرب أعرفه. هذه أفضل وظيفة في العالم، وأنا متحمس جدا لها".

من جهته قال المدرب التشيلي: "أنا سعيد جدا للترحيب بسمير في وست هام" الذي يحتل المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الممتاز.

وتابع: "هو لاعب أعرفه بالطبع من الوقت الذي أمضيناه في مانشستر سيتي، وأنا سعيد بالعمل معه مجددا (...) لقد عمل بشكل جاد هنا في الأسابيع الماضية (خلال التدريب) لاستعادة لياقته بعد فترة طويلة من دون لعب، وهو الآن مصمم جدا على العودة إلى أفضل مستوياته".

ودافع نصري عن ألوان أندية عدة، أبرزها مرسيليا الفرنسي وأرسنال ومانشستر سيتي الإنجليزيين وإشبيلية الإسباني (على سبيل الإعارة)، وأنطاليا سبور التركي.

كما خاض 41 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي الأول.

المصدر: أ ف ب