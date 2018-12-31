كلوب يبرئ صلاح من تهمة "الغطس"

علق الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على الانتقادات الموجهة إلى لاعبه المصري محمد صلاح مؤكدا أن فريقه لا يوجد به غطاسون، من أجل الحصول على ركلة جزاء.

وقال كلوب، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت: "أنا هنا في ليفربول منذ 3 أعوام، وأتابع تقييم التحكيم في كل مباراة".. "بعد مباراة نيوكاسل، أكد ديرموت جالجير، خلال برنامج التحكيم في سكاي، صحة ضربة الجزاء التي حصلنا عليها".

وأضاف كلوب: "لا نحتاج للتمثيل من أجل احتساب ضربة جزاء لصالحنا، إذا لم يلمس لاعب الخصم، محمد صلاح، سيقوم الأخير بالتسديد بشكل متقن نحو الشباك".

وحصل صلاح على ركلة جزاء بعد إعاقته من سوكراتيس مدافع أرسنال، إلا أن لاعبي الغانرز لم يعجبهم قرار الحكم، ما دفع المدافع اليوناني لاستفزاز مو صلاح بعد نهاية الحصة الأولى قبل أن يتدخل المدافع الهولندي فان دايك، ليدافع عن زميله صلاح.

وأردف كلوب: "لم أشاهد واقعة سوكراتيس بعد ذلك، وليس لدي أي دليل عما حدث، ولكن حكم المباراة كان قريبا من الكرة".. "ليس لدينا غطاسون في الفريق، وهذه المرة لم يكن هناك أي غطس، وكذلك المرة السابقة".

يذكر أن صلاح حصل على ركلتي جزاء أمام نيوكاسل وآرسنال، ما جعل بعض الجماهير توجه له اتهاما بادعاء التمثيل، من أجل الحصول على ركلات جزاء.

المصدر: وكالات