العين الإماراتي يصدم الأهلي المصري

أصدر نادى العين الإماراتي اليوم بيانا رسميا، أكد فيه تمسكه بجميع لاعبيه الأجانب، ليقطع الطريق على الأهلي المصري، الذي يرغب في ضم نجم العين، الدولي المصري حسين الشحات.

وكتب النادي الإماراتي في بيانه: "أكد سعادة غانم مبارك الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، حرص النادي على الاستقرار والاستمرارية في تحقيق الأهداف المرجوة، اتساقا مع رؤية القيادة وخطط النادي الاستراتيجية، موضحا أنه تم اتخاذ القرارات الخاصة بملف التعاقدات مع لاعبي فريق الأول، خصوصا الذين دخلوا فترة الأشهر الستة، وسيتم الإعلان رسميا عن التفاصيل المرتبطة بهذا الشأن فور اكتمال كافة الإجراءات المطلوبة".

وأضاف البيان: "تشكيلة العين تضم خمسة لاعبين أجانب في الوقت الحالي، ولا توجد أية نية للتغيير حتى نهاية الموسم، ونعمل على توفير الاحتياجات المستقبلية وكافة المعطيات المرتبطة بعامل الاستقرار وفقا لتقرير الجهاز الفني".

ودعا النادي في بيانه، جماهير العين، إلى عدم الانسياق خلف الشائعات التي يروج لها بعض الذين يسعون إلى التأثير على لاعبي وجماهير "الزعيم"، والعمل على دعم طموحات الفريق.

وسيشكل هذا البيان صدمة قوية للأهلي المصري، الذي كان يسعى لتعزيز صفوفه خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بنجم العين حسين الشحات، وقدم المارد الأحمر قبل أيام عرضا رسميا للفريق الإماراتي لضم الشحات مقابل 3 ملايين دولار.

المصدر: تويتر + وكالات