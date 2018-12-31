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أفضل هدافي عام 2018.. ميسي يتصدر ورونالدو يتراجع وصلاح يتألق

الرياضة

أفضل هدافي عام 2018.. ميسي يتصدر ورونالدو يتراجع وصلاح يتألق
RT
أفضل هدافي العام 2018.. ميسي يتصدر ورونالدو يتراجع وصلاح يتألق
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تصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة قائمة أفضل هدافي عام 2018، متفوقا على غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وأحرز ميسي 51 هدفا خلال 54 مباراة خاضها في العام 2018 مع منتخب بلاده ونادي برشلونة، فيما سجل رونالدو ما مجموعه 49 هدفا في 53 مباراة، 28 منها بقميص فريقه السابق ريال مدريد، و6 أهداف مع منتخب البرتغال، و15 هدفا مع يوفنتوس، الذي انضم إليه مطلع الموسم الحالي.

وهذا المرة الأولى منذ 2011، التي يفشل فيها رونالدو في الوصول إلى حاجز الـ50 هدفا مع نهاية العام.

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وحل البولندي روبير ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، في المركز الثالث، بتسجيله 46 هدفا في 56 مباراة، وجاء من بعده النجم المتألق المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، برصيد44 هدفا من 55 مباراة.

ودخل الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام، ضمن قائمة أفضل 5 هدافي العام 2018، بإحرازه 42 هدفا في 63 مباراة.

المصدر: sport-express.ru

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