الكنغر الأسترالي يكتسح الأحمر العماني

تلقى المنتخب العماني هزيمة معنوية ثقيلة من نظيره الأسترالي (5-0)، في اللقاء الودي الذي جمعهما اليوم الأحد، وذلك قبل 6 أيام من انطلاق كأس أمم آسيا لكرة القدم 2019 في الإمارات.

وحملت خماسية الكنغر الأسترالي توقيع كل من اللاعبين، أندرو نبوت (د. 10)، كريس يكونوميديس (د. 14)، وأوير مابيل (د. 24)، وميلوس ديجينيك (د. 59)، وجاكسون إيرفين (د. 89).

⛳️ لقاء دولي ودي - ضمن استعدادات منتخبنا الوطني الأول لنهائيات كأس آسيا - الإمارات 2019



عمان [ 0 ] × [ 5 ] أستراليا



⏱ نهاية اللقاء pic.twitter.com/aqsLrP1AXx — OFA - Official Page (@OmanFA) 30 декабря 2018 г.

وأوقعت قرعة كأس آسيا لكرة القدم، التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة ما بين (5 يناير و1 فبراير المقبلين)، الأحمر عمان في المجموعة السادسة إلى جانب كل من اليابان وأوزبكستان وتركمانستان.

بينما سيلعب منتخب أستراليا، حامل اللقب، في المجموعة الثانية، إلى جانب كل من سوريا، وفلسطين، والأردن.

المصدر: "twitter/OmanFA"