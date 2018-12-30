بالفيديو.. المقاتل الأمريكي جونز يسحق خصمه السويدي غوستافسون

ألحق المقاتل الأمريكي جون جونز هزيمة ساحقة بخصمه السويدي ألكسندر غوستافسون، في النزال الذي جمعهما، اليوم الأحد، وذلك على لقب بطلة منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وأسقط جون جونز خصمه على أرض الحلبة، في بداية الجولة الثالثة، ووجه له سلسلة من الضربات الثقيلة، اضطر الحكم على إثرها لإيقاف النزال الذي جمعهما في إنغليووود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، معلنا فوز المقاتل الأمريكي بالضربة الفنية القاضية.

إقرأ المزيد

وحقق جون جونز (31 عاما) بذلك انتصاره الثاني على المقاتل السويدي، والثالث والعشرين، في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل خسارة واحدة، وانتهى نزال من دون نتيجة.

في المقابل، مني ألكسندر غوستافسون، البالغ من العمر 31 عاما أيضا، بالهزيمة الخامسة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 18 انتصارا، وانتهى نزالان من دون نتيجة.

المصدر: "silatv"