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ميلان يضمد جراحه على حساب سبال المتواضع  (فيديو)

الرياضة

ميلان يضمد جراحه على حساب سبال المتواضع  (فيديو)
Reuters
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استعاد فريق ميلان ذاكرة الانتصارات في الجولة الـ 19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، على حساب ضيفه المتواضع سبال، بفوزه عليه (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.

تقدم الضيوف بهدف مبكر سجله مهاجمهم اندريا بيتانيا، في الدقيقة الثالثة عشرة.

ورد الروسونيري الصاع صاعين بهدفين أحرزهما كل من، لاعب خط الوسط الإسباني صامويل كاستييخو، والمهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، في الدقيقتين (16، 64) على الترتيب.

وحقق ميلان أول انتصار له بعد ثلاث هزائم وتعادل، ورفع رصيده إلى31 نقطة، ويحتل المركز الخامس في الدوري، بفارق نقطة واحدة فقط، خلف لاتسيو، الذي سقط في فخ التعادل (1-1) في عقر داره أمام تورينو، في وقت سابق من اليوم.

في المقابل، لم يذق سبال نكهة الفوز في آخر 10 مباريات، حيث تعرض للهزيمة الرابعة فيها مقابل ستة تعادلات، وتوقف رصيده، عند 17 نقطة، وتراجع إلى المركز السادس عشر على سلم ترتيب الكالتشيو.

المصدر: "silatv" 

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