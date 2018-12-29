فيديو.. الأهلي ينجو من كمين الداخلية في الرمق الأخير

نجا الأهلي من الهزيمة أمام مضيفه الداخلية، بتسجيله هدف التعادل الثاني في الوقت القاتل من اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، والمؤجل من الجولة السادسة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وضع الأهلاوي أحمد الشيخ المارد الأحمر في المقدمة، عند الدقيقة 49، ورد الداخلية بهدفين متتاليين عبر كل من حسام باولو والمهاجم حسين رجب، في الدقيقتين (56، 81) على الترتيب.

وأنقذ الأهلاوي أيمن أشرف فريقه من الهزيمة بتسجيله هدف التعادل، في الوقت القاتل في الدقيقة الخامسة المحتسبة بدلا من الضائع للمباراة، التي أقيمت على ملعب بتروسبورت.

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ورفع الأهلي رصيده، بعد هذا التعادل، إلى 24 نقطة، ويحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري.

بينما يشغل الداخلية المركز الثاني عشر على سلم الترتيب، برصيد 19 نقطة.

المصدر: "facebook/OnSportEgypt"