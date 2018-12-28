رسميا.. صبحي يعود إلى الدوري المصري

أنهى الأهلي المصري إجراءات استعارة لاعبه السابق رمضان صبحي، من فريق هيديرسيفيلد تاون الإنجليزي، لمدة 6 أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترليني.

ويشمل عقد إعارة صبحي بندا يمنح الأهلي تجديد الإعارة لموسم إضافي مقابل 700 ألف جنيه إسترليني، ليحسم الفريق الأحمر رابع صفقاته في الميركاتو الشتوي، بعد ضم محمد محمود صانع ألعاب وادي دجلة، ومحمود وحيد ظهير أيسر مصر المقاصة، والأنغولي جيرالدو دا كوستا.

وأعرب صبحي عن سعادته بالعودة إلى الأهلي مجددا حيث نشر تدوينة عبر حسابه في تويتر جاء فيها: "اليوم أعود إلى بلادي لمدة 6 أشهر لمساعدة فريق طفولتي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، ورسم طريقي للعودة لصفوف منتخب مصر.. كل التوفيق لهيديرسيفيلد تاون، فريق رائع وجمهوره عظيم.. سأعود أقوى في الموسم المقبل! أراكم قريبا".

Today I return back to my country for 6 months to help my childhood club in the African Champions League & make my way back to the National Team. All the best to #TheTerriers Great club, great fans & great people. I’ll be back stronger next season! Much love & see you soon ❤❤️ pic.twitter.com/rEojZLcRXh — Ramadan Sobhi (@RamadanSobhi) 28 декабря 2018 г.

ودافع صبحي عن ألوان النادي الأهلي، قبل أن ينتقل لفريق ستوك سيتي الإنجليزي في العام 2016، ويقضي معه موسمين، ومع بداية الموسم الجاري انضم صاحب الـ21 عاما إلى هيدرسفيلد، إلا أنه لم يقدم الإضافة المرجوة، واكتفى بالمشاركة في 4 مباريات فقط هذا الموسم.

المصدر: وكالات + تويتر