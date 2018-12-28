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صلاح يدعم كوليبالي في محنته

الرياضة

صلاح يدعم كوليبالي في محنته
Reuters LEE SMITH
صلاح يدعم كوليبالي في محنته
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دعم النجم المصري محمد صلاح، الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، الذي تعرض لهتافات عنصريه من قبل جماهير إنتر ميلان، خلال مباراة أقيمت الأربعاء الماضي في الدوري الإيطالي.

ونشر صلاح صورة له مع كوليبالي عبر حسابه على موقع تويتر وعلق عليها منتقدا ما حدث مع الدولي السنغالي قائلا: "لا يوجد مكان للعنصرية في كرة القدم. لا يوجد مكان للعنصرية في أي مكان على الإطلاق".

وفي سياق متصل، عاقبت رابطة أندية الدوري الإيطالي إنتر ميلان بخوض المباراتين المقبلتين بدون جمهور، ردا على الهتافات العنصرية التي أطلقها مشجعوه ضد كوليبالي.

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المصدر: تويتر

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