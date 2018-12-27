وست هام يقلب الطاولة على ساوثهامبتون في معقله (فيديو)
قلب فريق وست هام يونايتد تأخره إلى فوز على ساوثهامبتون، في عقر داره، بهدفين لواحد، اليوم الخميس، وذلك في المباراة الختامية ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
تقدم أصحاب الأرض بهدف سجله اللاعب ناتان ريدموند، في الدقيقة 50.
Southampton - West Ham United 1-0— Swype Sports ™ (@TheSwypeSports) 27 декабря 2018 г.
50' Angelo Ogbonna#TheSwypeSportspic.twitter.com/8BLKFNHcvv
ورد الضيوف الصاع صاعين بتسجيلهم هدفين متتاليين عبر لاعبهم البرازيلي، فيليبي أندرسون، في الدقيقتين (53 و59).
Southampton - West Ham United 1-1— Swype Sports ™ (@TheSwypeSports) 27 декабря 2018 г.
53' Felipe Anderson#TheSwypeSportspic.twitter.com/HbLLvnqa1N
Southampton - West Ham United 1-2— Swype Sports ™ (@TheSwypeSports) 27 декабря 2018 г.
59' Felipe Anderson#TheSwypeSportspic.twitter.com/4V2Y8bVKT1
ورفع وست هام يونايتد رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 27 نقطة، وقفز إلى المرتبة التاسعة في جدول ترتيب البريمير ليغ، في حين توقف رصيد ساوثهامبتون، عند 15 نقطة، وبقي في المركز السادس عشر على سلم ترتيب الدوري.
المصدر: وكالات