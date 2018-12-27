وست هام يقلب الطاولة على ساوثهامبتون في معقله (فيديو)

قلب فريق وست هام يونايتد تأخره إلى فوز على ساوثهامبتون، في عقر داره، بهدفين لواحد، اليوم الخميس، وذلك في المباراة الختامية ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض بهدف سجله اللاعب ناتان ريدموند، في الدقيقة 50.

ورد الضيوف الصاع صاعين بتسجيلهم هدفين متتاليين عبر لاعبهم البرازيلي، فيليبي أندرسون، في الدقيقتين (53 و59).

ورفع وست هام يونايتد رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 27 نقطة، وقفز إلى المرتبة التاسعة في جدول ترتيب البريمير ليغ، في حين توقف رصيد ساوثهامبتون، عند 15 نقطة، وبقي في المركز السادس عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: وكالات