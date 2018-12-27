الأحمر البحريني يفوز على "الأرز"

فاز المنتخب البحريني على نظيره اللبناني بهدف وحيد، في اللقاء الدولي الودي الذي جمعهما اليوم الخميس، على الاستاد الوطني في المنامة، وذلك ضمن استعداداتهما لكأس آسيا "الإمارات 2019".

ويعود الفضل الأكبر في انتصار الأحمر للاعبه إبراهيم حبيب، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 46 من ضربة جزاء.

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وأوقعت قرعة كأس القارة الصفراء، التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة ما بين الخامس من يناير والأول من فبراير المقبلين، في المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبات، الإمارات، تايلاند، والهند.

بينما سيلعب منتخب "الأرز" اللبناني في المجموعة الخامسة، إلى جانب كل من، السعودية، قطر، وكوريا الشمالية.

المصدر: وكالات