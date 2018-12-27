الأحمر العماني يتعادل مع نظيره الهندي
تعادل المنتخب العماني أمام نظيره الهندي من دون أهداف، في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم الخميس، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الآسيوية في الإمارات الشهر المقبل.
منتخبنا الوطني الأول يتعادل سلبياً في أولى مواجهاته الودية بمعسكره الخارجي في دولة الإمارات العربية المتحدة. #سوية_للآسيوية#كأس_آسيا2019#AsianCup2019pic.twitter.com/FUJX6Q1J0M— OFA - Official Page (@OmanFA) 27 декабря 2018 г.
ولم يتمكن لاعبو الأحمر العماني من هز شباك ضيفه الهندي على مدار شوطي اللقاء، الذي أقيم في الإمارات مستضيفة البطولة، في الفترة من (5 يناير وحتى 1 فبراير 2019).
📸 | من مجريات الشوط الأول لمواجهة منتخبنا الوطني الودية أمام الهند.#سوية_للآسيوية#كأس_آسيا2019#AsianCup2019pic.twitter.com/rI5n88JFzZ— OFA - Official Page (@OmanFA) 27. Dezember 2018
📸 | جانب من مجريات الشوط الثاني لمواجهة منتخبنا الوطني الودية أمام الهند.#سوية_للآسيوية#كأس_آسيا2019#AsianCup2019pic.twitter.com/k1FhiuvkN1— OFA - Official Page (@OmanFA) 27 декабря 2018 г.
وسيلعب منتخب عمان، وفقا لقرعة كأس آسيا، في المجموعة السادسة إلى جانب كل من اليابان وأوزبكستان وتركمانستان.
المصدر: "twitter/OmanFA"