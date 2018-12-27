الأحمر العماني يتعادل مع نظيره الهندي

تعادل المنتخب العماني أمام نظيره الهندي من دون أهداف، في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم الخميس، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الآسيوية في الإمارات الشهر المقبل.

ولم يتمكن لاعبو الأحمر العماني من هز شباك ضيفه الهندي على مدار شوطي اللقاء، الذي أقيم في الإمارات مستضيفة البطولة، في الفترة من (5 يناير وحتى 1 فبراير 2019).

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وسيلعب منتخب عمان، وفقا لقرعة كأس آسيا، في المجموعة السادسة إلى جانب كل من اليابان وأوزبكستان وتركمانستان.

المصدر: "twitter/OmanFA"