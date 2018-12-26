الأحمر العماني يعلن قائمته لكأس آسيا 2019.. وغياب حامي عرينه

كشف الجهاز الفني لمنتخب عمان بقيادة المدير الفني الهولندي بيم فيربيك قائمة مؤلفة من 23 لاعبا لخوض نهائيات كأس أمم آسيا لكرة القدم 2019، التي تستضيفها الإمارات مطلع العام المقبل.

وخلت قائمة الأحمر العماني من اسم حامي عرينه، علي الحبسي، حارس مرمى الهلال السعودي، الذي أصيب بتمزق في عضلة الفخذ اليسرى، وهو ما سيتسبب في غيابه عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

وفيما يلي القائمة المؤلفة من 23 لاعبا:

حراسة المرمى: فايز الرشيدي، عمار الرشيدي، أحمد فرج.

خط الدفاع: علي البوسعيدي، محمد المسلمي، سعد سهيل، خالد البريكي، محمود المشيفري، محمد الشيبة، محمد فرج الرواحي.

خط الوسط: رائد إبراهيم، جمال اليحمدي، أحمد كانو، علي الجابري، محسن جوهر، ياسين الشيادي، معتز بن صالح، حارب السعدي، صلاح اليحيائي.

خط الهجوم: محمد الحوسني، محمد الغساني، محسن الغساني، خالد الهاجري.

وسيلعب منتخب عمان في المجموعة السادسة التي تضم أيضا منتخبات اليابان وأوزبكستان وتركمانستان.

المصدر: "twitter/OmanFA"