برشلونة يقدم أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي (فيديو)

قدم نادي برشلونة الإسباني اليوم لاعبه الجديد الكولومبي جيسون موريلو، الذي انضم إليه قادما من فالنسيا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة في تويتر مقطع فيديو لتقديم موريلو في ملعب "كامب نو"، ولتوقيع اللاعب على عقود انتقاله إلى الفريق الكتالوني بحضور الرئيس خوسيه ماريا بارتوميو.

#EnjoyMurillo ⚽️

Una invitada muy especial para un momento único 😍 pic.twitter.com/xaDbSrsPQV — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 27 декабря 2018 г.

وسيرتدي المدافع الدولي الكولومبي القميص رقم 17 مع البارسا.

ويعد موريلو (26 عاما) ثاني لاعب كولومبي ينضم لصفوف النادي الكتالوني عبر تاريخه، بعد ياري مينا زميله في المنتخب الكولومبي، والذي قضى 6 أشهر فقط مع برشلونة، قبل أن يرحل نهائيا الصيف الماضي إلى نادى إيفرتون الإنجليزي.

وكان برشلونة أعلن قبل أسبوعين عن توصله لاتفاق مع فالنسيا لضم موريلو على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقابل 1.5 مليون يورو، مع إمكانية شراء اللاعب نهاية الموسم الجاري مقابل 25 مليون يورو.

المصدر: وكالات