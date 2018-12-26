هازارد يدخل قائمة أساطير الأرستقراطيين

دخل النجم البلجيكي إيدين هازارد قائمة العظماء العشرة في تاريخ نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، الذين سجلوا 100 هدف أو أكثر بقميص البلوز، في جميع البطولات.

وقاد إيدين هازارد الأرستقراطيين إلى الفوز على مضيفه واتفورد (2-1) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب "فيكاراج روود"، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ 19 من البريمير ليغ.

وأحرز النجم البلجيكي هدفي الفريق اللندني، في الدقيقتين (46، و58 من ضربة جزاء)، بينما سجل الأرجنتيني روبرتو بيرييرا هدف أصحاب الأرض الوحيد بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني.

وأصبح إيدين هازارد، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، اللاعب العاشر في تاريخ تشيلسي، الذي يصل إلى الهدف رقم 100 بقميص البلوز في جميع البطولات، بعد تسجيله هدفه الأول.

ورفع هازارد رصيده إلى 9 أهداف في الموسم الحالي للدوري، مقلصا الفارق إلى 4 أهداف بينه وبين متصدر قائمة هدافي البريمير ليغ، الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ، مهاجم أرسنال.

ورفع تشيلسي رصيده، بعد هذا الفوز إلى 40 نقطة، وانفرد بالمركز الرابع، متجاوزا بفارق نقطتين جاره أرسنال.

بينما تجمد رصيد واتفورد عند 27 نقطة، وتراجع إلى المرتبة التاسعة، في جدول ترتيب الدوري.

المصدر: وكالات