نيمار يطلب من "سانتا كلوز" نقله إلى برشلونة!

عادة ما ينشر المشاهير صور احتفالهم برأس السنة ومقاطع فيديو للتعبير عن أمنياتهم بالتوفيق لمعجبيهم، ولكن نيمار ستكون له أمنية واحدة في العام الجديد وصورة واحدة قد يرغب في التقاطها.

وقال مصدر داخل نادي برشلونة للصحفيين إن النجم البرازيلي نيمار دائما ما يتصل بمسؤولي النادي الكتالوني "لأنه يرغب في حمل قميص البلوغرانا مجددا".

وأشار المصدر إلى أن نيمار على دراية بأن صفقة عودته إلى برشلونة ستكون معقدة جدا.

هذا التصريح جعل كثيرين يعتقدون بأن أمنية نيمار الوحيدة في العام الجديد هي العودة إلى برشلونة، والصورة التي يحلم بالتقاطها هي تلك التي ستجمعه برئيس برشلونة على أرضية ملعب "كامب نو" خلال تقديمه لاعبا جديدا للبلوغرانا.

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وبحسب صحيفة آس الإسبانية فإن العقبة الكبيرة أمام إدارة برشلونة لتحقيق أمنية نيمار، تكمن في العقد الموقع مع نظيرتها في باريس سان جيرمان الفرنسي، إذ لا يوجد بند في عقد النجم البرازيلي يسمح له بالرحيل في صيف 2019، بينما في عام 2020 ستكون قيمة شرط الجزائي تقدر بنحو 160 مليون يورو.

يذكر أن نيمار انتقل في الميركاتو الصيفي عام 2017 من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو، بعدما دافع عن ألوان النادي الكتالوني أربعة مواسم توج خلالها بعدة ألقاب.

المصدر: وكالات