 
مباشر

نيمار يطلب من "سانتا كلوز" نقله إلى برشلونة!

الرياضة

نيمار يطلب من
Reuters MARKO DJURICA
نيمار يطلب من "سانتا كلوز" نقله إلى برشلونة!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l8wk

عادة ما ينشر المشاهير صور احتفالهم برأس السنة ومقاطع فيديو للتعبير عن أمنياتهم بالتوفيق لمعجبيهم، ولكن نيمار ستكون له أمنية واحدة في العام الجديد وصورة واحدة قد يرغب في التقاطها.

وقال مصدر داخل نادي برشلونة للصحفيين إن النجم البرازيلي نيمار دائما ما يتصل بمسؤولي النادي الكتالوني "لأنه يرغب في حمل قميص البلوغرانا مجددا".

وأشار المصدر إلى أن نيمار على دراية بأن صفقة عودته إلى برشلونة ستكون معقدة جدا.

هذا التصريح جعل كثيرين يعتقدون بأن أمنية نيمار الوحيدة في العام الجديد هي العودة إلى برشلونة، والصورة التي يحلم بالتقاطها هي تلك التي ستجمعه برئيس برشلونة على أرضية ملعب "كامب نو" خلال تقديمه لاعبا جديدا للبلوغرانا.

إقرأ المزيد
كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده.. الله على أخلاقك يا صلاح يا فخر العرب!
كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده.. الله على أخلاقك يا صلاح يا فخر العرب!

وبحسب صحيفة آس الإسبانية فإن العقبة الكبيرة أمام إدارة برشلونة لتحقيق أمنية نيمار، تكمن في العقد الموقع مع نظيرتها في باريس سان جيرمان الفرنسي، إذ لا يوجد بند في عقد النجم البرازيلي يسمح له بالرحيل في صيف 2019، بينما في عام 2020 ستكون قيمة شرط الجزائي تقدر بنحو 160 مليون يورو.

يذكر أن نيمار انتقل في الميركاتو الصيفي عام 2017 من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو، بعدما دافع عن ألوان النادي الكتالوني أربعة مواسم توج خلالها بعدة ألقاب.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الدببة في خطر.. كارثة جليدية تزحف في صمت!