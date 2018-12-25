ملكة بريطانيا ستكرم هداف مونديال روسيا

كشفت صحيفة "the sun" البريطانية أن المهاجم الإنجليزي هاري كين قائد توتنهام هوتسبير، سينال جائزة من الملكة إليزابيث الثانية تقديرا للخدمات التي قدمها لبلاده في مجال الرياضة.

وتوج هاري كين بجائزة الحذاء الذهبي لمونديال روسيا بتسجيله 6 أهداف وهي البطولة التي شهدت وصول منتخب الأسود الثلاثة إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ 28 عاما وحصولهم على المرتبة الرابعة في ختام المنافسات.

وسيحظى مهاجم المنتخب الإنجليزي بجائزة "ميدالية فارس" من الملكة داخل قصر بكنغهام كما سينال الجائزة مدرب المنتخب غاريث ساوثغيت، وسيتم الإعلان عن الترشح الأسبوع المقبل رسميا من المسؤولين البريطانيين.

ويعتبر إنجاز المنتخب الإنجليزي خلال مونديال روسيا 2018 هو الأفضل مقارنة بالسنوات الماضية وسيكون الحصول على "ميدالية فارس” الملكية ختاما مثاليا لهذا العام.

ويخوض توتنهام مباريات سهلة في فترة عيد الميلاد إذ يستضيف بورنموث يوم الأربعاء غدا ثم ولفرهامبتون واندرارز يوم 29 ديسمبر، قبل أن يحل ضيفا على كارديف سيتي المتعثر مطلع 2019.

المصدر: thesun.co