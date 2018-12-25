شاهد.. هدف الروسي أوفيتشكين رقم 600 الأجمل في الـ (NHL)

اختير هدف مهاجم فريق واشنطن كابيتالز، الروسي ألكسندر أوفيتشكين في مرمى "وينيبيغ جيتس" كأفضل هدف في دوري المحترفين لهوكي الجليد (NHL) في العام 2018، وذلك وفقا للموقع الرسمي للرابطة.

وقاد أوفيتشكين الملقب بـ "ألكسندر الأعظم"، فريقه إلى الفوز على الفريق الكندي وينيبيغ جيتس، في الوقت الإضافي (3-2)، بإحرازه هدفين، ووصل حينها إلى هدفه اليوبيلي رقم 600، والذي أصبح أجمل هدف في العام 2018.

وتضمنت قائمة أجمل عشرة أهداف للعام 2018، إضافة إلى النجم الروسي، هدف الكندي سيدني كروسبي، نجم فريق "بيتسبرغ بينغويز".

المصدر: "rsport.ria.ru"