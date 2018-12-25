الاتحاد العربي يصدر جدول مباريات ربع نهائي كأس زايد
نشر الاتحاد العربي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي في تويتر جدول مباريات ذهاب وإياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس زايد للأبطال (البطولة العربية سابقا) .
وجاء جدول المباريات على الشكل التالي:
مباريات الذهاب
السبت 26 يناير
الرجاء المغربي # النجم الساحلي التونسي
الخميس 31 يناير
مولودية الجزائر # المريخ السوداني
الجمعة 8 فبراير
الهلال السعودي # الاتحاد السكندري المصري
السبت 16 فبراير
الوصل الإماراتي # الأهلي السعودي
مباريات الإياب
الجمعة 8 فبراير
النجم الساحلي التونسي # الرجاء المغربي
السبت 16 فبراير
المريخ السوداني # مولودية الجزائر
الاثنين 18 فبراير
الاتحاد السكندري المصري # الهلال السعودي
الاثنين 25 فبراير
الأهلي السعودي # الوصل الإماراتي.
أصدرت اللجنة المنظمة جدول مباريات دور ربع النهائي لبطولة #كاس_زايد_للاندية_الابطال ..— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) 24 декабря 2018 г.
بالتوفيق لجميع الأندية.. pic.twitter.com/7F2bGaD1KM
المصدر: تويتر