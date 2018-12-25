 
مباشر

الاتحاد العربي يصدر جدول مباريات ربع نهائي كأس زايد

الرياضة

الاتحاد العربي يصدر جدول مباريات ربع نهائي كأس زايد
@UAFAAC/Twitter.com
الاتحاد العربي يصدر جدول مباريات ربع نهائي كأس زايد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l8pp

نشر الاتحاد العربي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي في تويتر جدول مباريات ذهاب وإياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس زايد للأبطال (البطولة العربية سابقا) .

وجاء جدول المباريات على الشكل التالي:

مباريات الذهاب

السبت 26 يناير

الرجاء المغربي # النجم الساحلي التونسي

الخميس 31 يناير

مولودية الجزائر # المريخ السوداني

الجمعة 8 فبراير

الهلال السعودي # الاتحاد السكندري المصري

السبت 16 فبراير

الوصل الإماراتي # الأهلي السعودي

مباريات الإياب

الجمعة 8 فبراير

النجم الساحلي التونسي # الرجاء المغربي

السبت 16 فبراير

المريخ السوداني # مولودية الجزائر

الاثنين 18 فبراير

الاتحاد السكندري المصري # الهلال السعودي

الاثنين 25 فبراير

الأهلي السعودي # الوصل الإماراتي.

المصدر: تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. ثوران بركان في إندونيسيا