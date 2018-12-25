سيلتك يحصن طفله الموهوب بعقد احترافي

وقع نادي "سيلتيك الإسكتلندي" مع موهبته كاراموكو ديمبلي، أول عقد احترافي للاعب عمره 15 عاما، ليشارك لأول مرة مع الفريق الأول.

وانضم لاعب الوسط صاحب المهارات اللافتة إلى سيلتيك وعمره 10 سنوات ليتصدر وقتها عناوين الأخبار عندما شارك لأول مرة مع فريق تحت 20 عاما في مواجهة هارتس في أكتوبر 2016.

🗨️ "He understands he has to work hard if he’s going to achieve what we’re hoping he can and progress all the way into our first-team." ⭐️ #KaramokoSigns@CelticFCAcademy 👌https://t.co/xZx27TK1dq — Celtic Football Club (@CelticFC) ٢٤ ديسمبر ٢٠١٨

وأعلن النادي الإسكتلندي أمس الاثنين أن ديمبلي وقع عقدا للبقاء مع النادي حتى 2021 على الأقل.

وظهر اللاعب الصاعد على الصعيد الدولي مع منتخب إسكتلندا تحت 16 عاما، وإنجلترا تحت 15 عاما.

المصدر: رويترز