شاهد.. اللاعب الوحيد الفائز بكأس العالم للأندية 5 مرات

دخل لاعب خط وسط ريال مدريد، النجم الألماني توني كروس، التاريخ كأول لاعب يفوز بلقب بطل العالم لكرة القدم للأندية.

ونشر ريال مدريد مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، تتويج توني كروس بقميص الميرينجي أربع مرات بلقب بطل العالم للأندية، وثلاث مرات على التوالي، يوم السبت الماضي، وذلك على حساب مفاجأة المونديال نادي العين الإماراتي، بفوزه عليه بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

🇩🇪🏆👏 ¡@ToniKroos es el primer jugador en ganar el Mundial de Clubes CINCO veces! #RMCWCpic.twitter.com/c3xaY5IZmH — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 23. Dezember 2018

وكان توني كروس (28 عاما)، قد أحرز لقب بطل العالم للأندية مع فريق بايرن ميونيخ في العام 2013، على حساب مفاجأة المونديال آنذاك فريق الرجاء الرياضي المغرب، إثر فوزه عليه بهدفين نظيفين، في النهائي الذي أقيم على ملعب مراكش.

المصدر: "twitter/realmadrid"