شاهد.. لاعب إيطالي واعد يسجل هدفا جميلا بعد مراوغة عدد من اللاعبين

ينتظر لاعب فريق نابولي الإيطالي لكرة القدم للشباب، جيانلوكا غايتانو، مستقبل كروي مشرق نظرا لإمكانياته ومهاراته الفنية العالية، والتحاقه بالفريق الأول ليس إلا مسألة وقت.

واستعرض جيانلوكا غايتانو مهاراته الفنية العالية، كما يظهر في الفيديو الملحق، خلال مباراة فريقه ضد كالياري، فقد انطلق اللاعب الواعد من منتصف الملعب تقريبا وراوغ عددا من اللاعبين ومن ثم حارس المرمى قبل أن يسجلا هدفا جميلا، واستغرق كل ذلك ثماني ثوان فقط.

ويقدر موقع "ترانسفير ماركت – Transfermarkt" الألماني، المهتم بكل ما يتعلق بالمعلومات الكروية مثل الدرجات والنتائج والإحصائيات وغيرها، القيمة السوقية للاعب، جيانلوكا غايتانو البالغ من العمر 18 عامًا، بنحو 300 ألف يورو.

وسجل جيانلوكا غايتانو في الموسم (2018-2019) 5 أهداف، وصنع خمسة أهداف أخرى خلا 12 مباراة.

المصدر: "eurosport.ru"