يوفنتوس يكرم بونوتشي بعد 300 مباراة

كرم نادي يوفنتوس الإيطالي نجمه المخضرم ليوناردو بونوتشي بوضع القميص رقم 19 الخاص به والذي خاض به 300 مباراة في متحف النادي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على الانستغرام صورا أثناء تكريم المدافع المخضرم صاحب الـ31 عاما.

وكان بونوتشي قد غادر اليوفي في بداية الموسم الماضي منتقلا إلى ميلان، بعد أشهر قليلة من اندلاع خلاف بينه وبين المدرب ماسيميليانو أليغري.

قبل أن يعود خلال الموسم الجاري في الانتقالات الصيفية ليلعب في 21 مباراة ويسجل هدفا واحدا ليصبح مجموع مشاركاته 340 لقاء مع "السيدة العجوز".

كان بونوتشي انضم إلى صفوف يوفنتوس خلال موسم 2010-2011 وظل مع الفريق لمدة 7 سنوات متتالية.

طوال مسيرته الكروية لعب بونوتشي مع أندية إنتر ميلان 2005-2007، ثم شارك مع فريق تريفيزو 2007-2009 ونادي بيزا 2008-2009 ونادي باري 2009-2010 قبل أن يرحل إلى يوفنتوس.

المصدر:tuttosport.com