الجزائري ماندي لاعب العام في ريال بيتيس

توج المدافع الدولي الجزائري عيسي ماندي، بجائزة أفضل لاعب في صفوف ناديه ريال بيتيس الإسباني لعام 2018.

ونشر النادي الأندلسي عبر موقعه الرسمي في تويتر، صورة للاعب الجزائري خلال تسلمه الجائزة من المدير التنفيذي لشركة "أسيسا" (تأمينات طبية) في مدينة إشبيلية.

ويقدم ماندي، الذي انضم لريال بيتيس عام 2016 قادما من نادي ريمس الفرنسي مقابل 4 ملايين يورو، أداء رائعا هذا الموسم مع الفريق الأندلسي في الدوري الإسباني وفي مسابقة الدوري الأوروبي، وبات صاحب الـ27 عاما من الركائز الأساسية للفريق والقائد الرابع للنادي.

ويحتل بيتيس المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة، وضمن الفريق تأهله إلى دورالـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي، وسيواجه رين الفرنسي.

المصدر: وكالات + تويتر