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فولفسبورغ يعود بالنقاط من أرض أوغسبورغ

الرياضة

فولفسبورغ يعود بالنقاط من أرض أوغسبورغ
twitter@VfL_Wolfsburg
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انتزع فولفسبورغ فوزا صعبا من مضيفه أوغسبورج بنتيجة 3-2، اليوم الأحد، في الجولة السابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وسجل أهداف فولفسبورغ، جوشا جويلافوجي وويليام دي أيزفيدو فورتادو وريناتو ستيفن في (د.33، 41 و89)، فيما سجل هدفي أوغسبورغ راني خضيرة وسيرجيو كودوفا في (د.49 و59).

ورفع فولفسبورغ رصيده لـ28 نقطة في المركز الخامس، وتجمد رصيد أوغسبورغ عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي مباراة أخرى، تعادل هوفنهايم مع ضيفه ماينز 1-1.

المصدر: وكالات

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