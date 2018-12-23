فولفسبورغ يعود بالنقاط من أرض أوغسبورغ

انتزع فولفسبورغ فوزا صعبا من مضيفه أوغسبورج بنتيجة 3-2، اليوم الأحد، في الجولة السابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وسجل أهداف فولفسبورغ، جوشا جويلافوجي وويليام دي أيزفيدو فورتادو وريناتو ستيفن في (د.33، 41 و89)، فيما سجل هدفي أوغسبورغ راني خضيرة وسيرجيو كودوفا في (د.49 و59).

ورفع فولفسبورغ رصيده لـ28 نقطة في المركز الخامس، وتجمد رصيد أوغسبورغ عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر.

Ein großer Dank an alle, die einen Tag vor Heiligabend die Wölfe fast 600 Kilometer weit begleitet haben. Ihr seid das beste Weihnachtsgeschenk! 🎄💚 #FCAWOB#immernurdu#VfLWolfsburgpic.twitter.com/w3fHCIYLQq — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 23 декабря 2018 г.

وفي مباراة أخرى، تعادل هوفنهايم مع ضيفه ماينز 1-1.

المصدر: وكالات