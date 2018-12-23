باير ليفركوزن يعين مدربا جديدا

أعلن نادي باير ليفركوزن، الأحد، تعيين الهولندي بيتر بوس مدربا له بعد إقالة الألماني هايكو هرليش من منصبه في الفريق الذي يحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري الألماني.

وحقق ليفركوزن بداية سيئة لهذا الموسم في الدوري المحلي، وخسر أربع مباريات من الست الأولى، إلا أن أداءه تحسن تدريجا في الفترة الماضية، وفاز في ثلاث مباريات من الأربع الأخيرة التي خاضها في البوندسليغا، كما بلغ دور الـ32 في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" متصدرا للمجموعة الأولى.

"El sucesor de Heiko #Herrlich como entrenador será el holandés Peter #Bosz quien asumirá su cargo el 4 de enero de 2019."



📰 Más información: https://t.co/QzAPZs69q8pic.twitter.com/pwB8NMZfdR — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) 23 декабря 2018 г.

وسبق لبوس (55 عاما) قيادة فريق أياكس أمستردام إلى نهائي المسابقة القارية في العام 2017 قبل الخسارة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي صفر-2. وانتقل بعد ذلك إلى تدريب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، في مهمة استمرت بضعة أشهر قبل إقالته في كانون الأول/ديسمبر 2017.

ووقع بوس عقدا مع ليفركوزن يستمر حتى يونيو 2020، وسيكون في مقعد المدير الفني مع استئناف الدوري الألماني في 18 يناير المقبل بعد نهاية العطلة الشتوية.

المصدر: أ ف ب