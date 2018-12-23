إنتر ميلان يعاقب لاعبه ناينغولان

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الأحد، إيقاف لاعب خط الوسط البلجيكي راديا ناينغولان بشكل مؤقت "لأسباب تأديبية".

وقال النادي في بيان مقتضب: "يؤكد إنتر ميلان أن راديا ناينغولان أوقف لفترة مؤقتة عن كل نشاطات كرة القدم لأسباب تأديبية".

وفي حين لم يحدد النادي هذه الأسباب، أشارت تقارير صحافية إيطالية إلى أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاما تأخر عن الحضور إلى التمارين أكثر من مرة في الفترة الماضية، ما دفع إدارة الفريق إلى إيقافه.

وأشارت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" إلى أن التأخير الأخير سجل صباح الأحد.

وفي حين لم يحدد إنتر مدة الإيقاف، يتوقع أن يغيب اللاعب الذي يعد من مفاتيح وسط الملعب في الفريق، عن المباراة المرتقبة ضد الضيف نابولي، الأربعاء، في المرحلة الثامنة عشرة، والزيارة إلى إمبولي في 29 ديسمبر الحالي في المرحلة التاسعة عشرة.

وعلى عكس البطولات الوطنية في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا التي دخلت أو ستدخل بنهاية اليوم الأحد العطلة الشتوية، تقام مرحلتان من الدوري الإيطالي في الفترة الممتدة بين عيدي الميلاد ورأس السنة (تقام المباريات العشر لكل مرحلة في يوم واحد، في يومي 26 و29 ديسمبر)، على أن تبدأ العطلة الشتوية بعد ذلك، ويستأنف الدوري في 20 يناير.

وكان ناينغولان قد شارك أساسيا في مباراة السبت ضمن المرحلة السابعة عشرة على أرض كييفو فيرونا، والتي انتهت بالتعادل 1-1. ويحتل إنتر حاليا المركز الثالث في الترتيب، بفارق 16 نقطة عن المتصدر وبطل المواسم السبعة الماضية يوفنتوس، وثماني نقاط عن نابولي الثاني.

وعانى ناينغولان من بداية صعبة لموسمه الأول مع إنتر بعد انتقاله من روما في صيف العام 2018، إذ أصيب أكثر من مرة.

المصدر: أ ف ب