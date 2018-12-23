بالفيديو.. ريال مدريد يكرم لاعبي العين

وقف لاعبو ريال مدريد المتوجون بلقب كأس العالم للأندية لكرة القدم في ممر شرفي لتحية لاعبي العين وهم يتوجهون إلى منصة التتويج.

ولم يرفع نادي العين الإماراتي الكأس بعد خسارة النهائي أمام الفريق الملكي 1-4 ليتوج أبطال أوروبا باللقب للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخ النادي الملكي.

يذكر أن "الزعيم" خاض ثلاث مباريات قوية قبل النهائي بدأها بلقاء ويلينغتون النيوزيلاندي والذي حسمه بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل فريق، ثم الفوز أمام الترجي التونسي 3-0، ثم التغلب على ريفر بليت الأرجنتيني بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي والتعادل الإيجابي بثنائية لكل فريق.

المصدر: وكالات