بالفيديو.. اعتداء جماهير الهلال السوداني على لاعبي الإفريقي التونسي وإصابة حارس المرمى

طالب الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الأحد الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف)، بتأجيل مواجهة إياب الدور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا والتي تجمع الإفريقي التونسي بنظيره الهلال السوداني.

وتعرض لاعبو النادي الإفريقي مساء أمس السبت إلى الاعتداء من قبل جماهير الهلال السوداني أثناء توجههم للملعب الرئيسي "الجوهرة الزرقاء" لإجراء آخر حصة تدريبية.

وأصيب حارس مرمى الإفريقي سيف الشرفي في رأسه بعد رشق حافلة الفريق من قبل أنصار الهلال السوداني بالحجارة.

وطالب الاتحاد التونسي من خلال مراسلة رسمية للكاف بأن تؤجل المباراة خوفا على سلامة اللاعبين وتجرى في ملعب محايد أو في الخرطوم بدون جمهور.

وحملت الجامعة جميع الأطراف المسؤولة عن تنظيم هذه المباراة وتأمينها، وتحميلها المسؤولية عن أي أذى يمس البعثة التونسية وأي تصرف قد يخرج المباراة عن إطارها الرياضي أو أن يمس باستحقاقات النادي الرياضية.

المصدر: وكالات