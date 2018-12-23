برشلونة يصدر بيانا عن حالة أومتيتي

أصدر نادي برشلونة بيانا رسميا عن حالة مدافعه صامويل أومتيتي بعد العودة من قطر صباح اليوم إثر رحلة علاجية بعد إصابة في ركبته.

وحسب ما ذكر الموقع الرسمي للعملاق الكتالوني اليوم الأحد، فإن اللاعب الفرنسي خضع لفحوص طبية شاملة على ركبته اليسرى تحت إشراف الطاقم الطبي لنادي برشلونة.

وقضى المدافع فترة علاجية وصلت إلى 20 يوما في العاصمة القطرية الدوحة بمركز أسبيتار للعلاج من إصابته بغضروف الركبة الذي تعرض له خلال مشاركته في مباراة أتليتكو مدريد ببطولة الدوري الإسباني.

وقرر الأطباء استمرار اللاعب البالغ 25 عاما للمحافظة على حالة ركبته، ولكن داخل المدينة الرياضية بمقر النادي الكتالوني اعتبارا من 30 ديسمبر.

وأبعدت الإصابات المتكررة في غضروف الركبة أومتيتي من المشاركة في مباريات البلوغرانا حيث وصل إجمالي مشاركاته هذا الموسم إلى 8 مباريات فقط،7 منها بالدوري الإسباني وواحدة في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن برشلونة ضم مؤخرا المدافع الكولومبي جيسون موريو من فالنسيا، وذلك لتعويض الغيابات المتكررة لأومتيتي وفيرمايلين بسبب الإصابات.

المصدر: fcbarcelona.cat