 
مباشر

برشلونة يصدر بيانا عن حالة أومتيتي

الرياضة

برشلونة يصدر بيانا عن حالة أومتيتي
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l8dg

أصدر نادي برشلونة بيانا رسميا عن حالة مدافعه صامويل أومتيتي بعد العودة من قطر صباح اليوم إثر رحلة علاجية بعد إصابة في ركبته.

وحسب ما ذكر الموقع الرسمي للعملاق الكتالوني اليوم الأحد، فإن اللاعب الفرنسي خضع لفحوص طبية شاملة على ركبته اليسرى تحت إشراف الطاقم الطبي لنادي برشلونة. 

وقضى المدافع فترة علاجية وصلت إلى 20 يوما في العاصمة القطرية الدوحة بمركز أسبيتار للعلاج من إصابته بغضروف الركبة الذي تعرض له خلال مشاركته في مباراة أتليتكو مدريد ببطولة الدوري الإسباني.

وقرر الأطباء استمرار اللاعب البالغ 25 عاما للمحافظة على حالة ركبته، ولكن داخل المدينة الرياضية بمقر النادي الكتالوني اعتبارا من 30 ديسمبر.

وأبعدت الإصابات المتكررة في غضروف الركبة أومتيتي من المشاركة في مباريات البلوغرانا حيث وصل إجمالي مشاركاته هذا الموسم إلى 8 مباريات فقط،7 منها بالدوري الإسباني وواحدة في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن برشلونة ضم مؤخرا المدافع الكولومبي جيسون موريو من فالنسيا، وذلك لتعويض الغيابات المتكررة لأومتيتي وفيرمايلين بسبب الإصابات.

المصدر: fcbarcelona.cat

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مليونير البيتكوين يلقي بالأموال على الناس في الشارع