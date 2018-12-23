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إنييستا يرغب بالعودة لبرشلونة كمدرب

الرياضة

إنييستا يرغب بالعودة لبرشلونة كمدرب
twitter@jmbartomeu
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استغل أندريس إنييستا لاعب نادي برشلونة السابق عطلة نهاية العام لمتابعة زملائه السابقين في مباراتهم أمام سيلتا فيغو ضمن الجولة الـ17 في الليغا والتي انتهت 2-0 لصالح البلوغرانا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن الرسام الإسباني حظي بتكريم خاص، حيث قدم له رئيس النادي الكتالوني، درعا يحمل شعار "ما لا نهاية"، وهو نفس الرقم الذي كان يرتديه إنييستا حينما كان لاعبا في صفوف برشلونة.

وأبدى إنييستا رغبة قوية في تولي تدريب فريقه الكتالوني في المستقبل، وقال في حوار أجرته معه الصحيفة الإسبانية: "لا أعرف ماذا يخفي المستقبل لي، أرغب في تدريب برشلونة، عندما أترك كرة القدم، سوف أفكر في الأمر".

وبسؤاله عن إمكانية وجود منافسة مع ميسي وتشافي وبوسكيتس لتدريب البارسا، أوضح نجم خط الوسط قائلا: "أعتقد أن ذلك لن يحدث، يجب على الجميع اختيار الوقت المناسب ليصبحوا فيه مدربين، أريد أن أعود لأنقل كل ما تعلمته لهذا النادي".

جدير بالذكر أن إنييستا انتقل إلى نادي فيسيل كوبي الياباني خلال الانتقالات الصيفية الماضية، بعد أن أمضى مسيرته بالكامل في صفوف برشلونة حيث حقق معه 32 لقبا مختلفا، بواقع 9 ألقاب في الدوري الإسباني، و6 ألقاب بمسابقة كأس الملك، و7 في كأس السوبر الإسباني، و4 بدوري أبطال أوروبا، و3 في السوبر الأوروبي، ومثلها بكأس العالم للأندية.

المصدر:mundodeportivo.com

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