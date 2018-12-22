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كروس يدخل تاريخ كأس العالم للأندية

الرياضة

كروس يدخل تاريخ كأس العالم للأندية
Globallookpress Mutsu Kawamori
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سجل الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كأس العالم للأندية وذلك خلال مباراة فريقه أمام العين الإماراتي، مساء اليوم السبت، في الدور النهائي للبطولة.

ويشارك كروس في النهائي المقام حاليا، ليكون بذلك أكثر لاعب يشارك في نهائي مونديال الأندية (5 مرات)، وفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات.

وشارك النجم الألماني من قبل في نهائي مونديال الأندية مع بايرن ميونيخ في نسخة 2013، إلى جانب 3 مشاركات أخرى رفقة ريال مدريد في نسخ 2014، 2016، و2017.

يذكر أن نادي العين تأهل إلى نهائي مونديال الأندية لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على ريفر بليت الأرجنتيني، بينما تفوق ريال مدريد على كاشيما أنتلرز بطل آسيا في الدور نصف النهائي للبطولة.

المصدر: وكالات

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