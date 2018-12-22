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تغيير داخل الجهاز الإداري لنسور قرطاج

الرياضة

تغيير داخل الجهاز الإداري لنسور قرطاج
AFP Jack GUEZ
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وافق الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم السبت، على فسخ عقد المدرب المساعد لنسور قرطاج، مراد العقبي، بعد أن وصله عرض لتدريب فريق الملعب القابسي التونسي.

وتقدم العقبي بطلب لرئيس لجنة المنتخبات التونسية هشام عمران، ورئيس الاتحاد التونسي وديع الجريء، يطلب فيه تسريحه، علما بأن العياشي العجرودي رئيس الملعب القابسي، اتصل بدوره بالجريء، طالبا منه الموافقة على ذات الطلب.

وبعد التشاور مع المدير الفني الجديد لمنتخب تونس، الفرنسي آلان جيريس، وبقية أعضاء اتحاد الكرة، تقرر الموافقة على فسخ عقد العقبي بالتراضي.

المصدر: وكالات

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