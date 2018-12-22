لاتسيو يسقط كالياري في "الكالتشيو"

حقق لاتسيو انتصارا عريضا على ضيفه كالياري 3-1اليوم السبت، في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وسجل ثلاثية الفائز كل من الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في (د.12) وفرانشيسكو أتشيربي في (د.23) والبوسني سيناد لوليتش في (د.67)، بينما أحرز هدف الضيوف اليتيم اللاعب البرازيلي جواو بيديو في (د.90+3 من ركلة جزاء).

ورفع لاتسيو رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، بينما توقف رصيد كالياري عند النقطة 17 في المركز الثالث عشر.

المصدر: وكالات